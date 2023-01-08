Почему разоралась Собчак – Личное мнение

Всё началось вчера, когда на серьёзных щах Собчак принялась рассуждать, что с будет с нашей культурой, если вдруг умрёт Никита Сергеевич Михалков.



Фото: Соцсети

Все, конечно, выпали в осадок — ну приболел человек, чего его хоронить-то?

Ксения в ответ выпучила глаза и начала орать.

Мол, я желала Михалкову только уйти попозже, а не пораньше! Вы чем читаете?! Вы глупые, что ли?!

Ксюш, вот сейчас ты не просто неправа, а ещё и выставила себя плохо воспитанным человеком. Таким, который искренне не понимает, чего говорить и когда.

Вот смотри, я тебе сейчас объясню. Хоронить раньше времени людей — это некрасиво.

Неважно, кто этот человек тебе. Любишь ты его или не очень. Неважно и сколько ему лет, и чем он болен. Повторю ещё раз — хоронить раньше времени никого нельзя.

Когда ты, возомнив о себе, как о большом журналисте и аналитике, начинаешь рассуждать, что будет с культурой, кто займёт место Никиты Сергеевича, ты именно что хоронишь живого человека.

Это неуместно.

А потом, когда тебе указывают на это, начинаешь орать, что все, мол, как-то не так тебя поняли.

Да все тебя поняли! Ты максимально несложная. Даже простенькая — и в мыслях, и в выражении этих мыслей.

Это до тебя не дошло то, что ты брякнула.

Ты знаешь что, Ксюш? Ты возьми блокнотик. И записывай, что не стоит воспитанному человеку делать. Вот прямо сейчас запиши: живых не хоронят. А я по доброте душевной буду тебе ещё говорить, что можно, а что нельзя.

Никите Сергеевичу, конечно, выздоровления.

Кстати, Ксюш, запиши ещё одну истину: если человек заболел, ему желают здоровья.

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