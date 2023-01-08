 

Келли Осборн впервые стала мамой

08.01.2023, 13:40, Разное
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Радостное событие в семье Оззи и Шэрон Осборн — они в очередной раз стали бабушкой и дедушкой. Их 38-летняя дочь Келли Осборн родила первенца от участника Slipknot Сида Уилсона. Шэрон Осборн поделилась новостью в эфире британского ток-шоу The Talk, заодно раскрыв имя малыша. Мальчика назвали Сидни в честь отца-музыканта.

Так здорово, так здорово. Я так горжусь ею, – сказала она. 

Келли с Сидом Уилсоном

Впрочем, фанаты предполагают, что Келли родила еще в ноябре, когда опубликовала загадочную сторис с намеком, но сообщить миру решила только сейчас.

Напомним, что о беременности Келли Осборн стало известно в мае, когда она выложила в своем блоге снимок УЗИ. Для 73-летнего Оззи это уже не первый внук — он станет дедушкой аж в 9-й раз. А все благодаря тому, что у рок-звезды пятеро родных и один усыновленный ребенок, и Келли — младшая из детей. Кстати, со своим возлюбленным и отцом малыша Сидом Уилсоном она знакома уже 23 года, то есть со школы.

В октябре 2022-го Келли раскрыла пол будущего ребенка, объявив о том, что они с Сидом ждут мальчика. 

Шэрон и Оззи Осборн


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