“Может я и не твой отец”: принц Гарри вспомнил обидные шутки Чарльза

В новой книге принц Гарри обсудил предполагаемый роман своей матери, принцессы Дианы, с майором Джеймсом Хьюиттом. Герцог утверждает, что король Карл III регулярно посмеивался и отпускал “садистские” шутки в адрес “настоящего” происхождения своего младшего сына. Принц пишет, что отцу, по-видимому, нравилось давать обидные комментарии на этот счет.

Папа любил рассказывать истории, и это была одна из лучших в его репертуаре. Он всегда заканчивал приступом философствования… Он смеялся не переставая, хотя это была на редкость несмешная шутка, учитывая циркулировавший в то время слух, что моим настоящим отцом был один из бывших маминых любовников — майор Джеймс Хьюитт. Одной из причин этого слуха стали огненно-рыжие волосы майора Хьюитта, но другой причиной был садизм.

Также Гарри рассказал о том, как сразу после его рождения в 1984 году король Карл III сообщил принцессе Диане, что его работа “окончена”. Согласно просочившейся в The Guardian выдержке из книги, герцог Сассекский пишет, что отец отпраздновал появление на свет второго наследника следующими словами:

Теперь ты подарила мне наследника и запасной вариант — моя работа выполнена.

Помимо того, принц Гарри утверждает, что Чарльз предупредил его, что у королевской семьи “недостаточно денег”, чтобы финансово поддерживать супругу принца Меган Маркл. По словам герцога, Чарльз заявил, что ему “и так приходится много платить” за содержание старшего сына и его супруги, принца и принцессы Уэльских.

Папа не оказывал финансовой поддержки Вилли, мне и нашим семьям из какой-либо щедрости. Это была его работа. В этом и заключалась вся сделка.

Мемуары принца под названием “Запасной” увидят свет 10 января 2023 года.