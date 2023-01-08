Божий Суд станет новым звеном судебной инстанции в России

Государственная дума подготовила поправки в федеральное законодательство о введении новой судебной инстанции — Божьего Суда.

Новому звену судебной системы будут подведомственны особо сложные уголовные, административные и гражданские дела.

В Божий Суд планируют передавать уголовные дела по обвинению федеральных государственных служащих, крупных предпринимателей и других особо уважаемых граждан, чей морально-этический статус предопределяет исключительную сложность дела. Также в Божий Суд будут переданы разбирательства по вопросам деятельности высших органов исполнительной власти в рамках административного судопроизводства, что обусловлено божественным природой государственной власти.

Авторы законопроекта отмечают, что в рамках дел, подведомственных Божьему Суду, подлежат задействованию все имеющиеся нормы процессуального законодательства, однако подозреваемые не смогут быть задержаны и лишены свободы вплоть до вынесения приговора.

Специалисты уверены, что инициатива поможет разгрузить мирские суды, поспособствует беспристрастности и законности рассмотрения юридических споров, поспособствует реализации принципов правового государства. Однако в парламентской оппозиции считают иначе: ни о какой законности не может идти и речи, так как законопроектом не предусмотрена процедура исполнения решений Божьего Суда. В связи с этим уже подготовлены поправки в законопроект, предусматривающие создание Небесного отделения Федеральной службы судебных приставов, деятельность которой будет курироваться церковью.

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