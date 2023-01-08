Das Erste – Израиль ввёл санкции против Палестины в ответ на обращение в Международный суд

Правительство Израиля объявило о решении ввести санкции против Палестины, пишет Das Erste. Санкции стали реакцией на «решение Палестинской автономии вести политическую и правовую войну против государства Израиль», заявили в правительстве Биньямина Нетаньяху. Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла внесённую Палестиной резолюцию об обращении в Международный суд ООН за консультативным заключением по вопросу оккупации Израилем палестинских территорий.



AP

Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху объявило о санкциях против Палестины. В офисе Нетаньяху заявили, что кабинет по вопросам безопасности Израиля принял решение удержать часть предназначавшихся для палестинского населения средств в размере $39 миллионов в пользу семей израильтян, погибших из-за действий палестинских вооружённых формирований, передаёт Das Erste.

В правительстве Израиля заявили, что санкции стали реакцией на «решение Палестинской автономии вести политическую и правовую войну против государства Израиль». На прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла внесённую Палестиной резолюцию с призывом к Международному суду ООН дать оценку законности политики Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, Израиль временно заморозит другие «определённые средства», собранные от имени палестинской администрации. Сообщается, что правительство во главе с Нетаньяху намерено вычесть из налоговых поступлений Палестины ту же сумму средств, которую палестинские власти выплачивают семьям заключённых, подозреваемых в экстремизме, и погибших в ходе конфликта с Израилем.

Палестинские власти утверждают, что выплаты представляют собой важную социальную помощь. Израиль критикует их за то, что они поощряют насилие. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе раскритиковал действия правительства Израиля, заявив, что этот шаг усугубит финансовый кризис для палестинцев. Однако, по его словам, санкции не заставят палестинцев «отказаться от продолжения борьбы за политические, дипломатические и правовые меры, призванные положить конец безнаказанности Израиля».

Меры правительства Израиля также предполагают аннулирование особых привилегий для палестинских должных лиц, предусматривающих беспрепятственный въезд и выезд с Западного берега реки Иордан. Кроме того, было принято решение об остановке строительства палестинских зданий в Зоне C на Западном берегу, находящейся под полным контролем Израиля, пишет Das Erste.