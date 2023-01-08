 

Handelsblatt – немецкий оборонный концерн Rheinmetall получит рекордную прибыль по итогам 2022 года

08.01.2023, 13:30, Разное
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Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall ожидает рекордной прибыли в 2022 году, передаёт Handelsblatt. Как сообщил представитель компании в пятницу, по итогам года операционная прибыль, вероятно, увеличится более чем на 20%. При этом объём продаж концерна, по его словам, вырос примерно на 13% — до €6,4 млрд.


AP

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall ожидает рекордной прибыли в 2022 году, несмотря на то что рост продаж оказался ниже прогнозируемого. По итогам года операционная прибыль, вероятно, увеличится более чем на 20%, сообщил представитель Rheinmetall в пятницу. По его словам, объём продаж концерна в 2022 году вырос примерно на 13% — до €6,4 млрд, передаёт Handelsblatt.

Из-за ослабления автомобильной промышленности и отложенных вызовов в оружейном секторе органический рост, который также учитывает влияние курсов обмена валют и сделок по слиянию и поглощению, составил всего 10%. В начале года Rheinmetall прогнозировал, что этот показатель превысит 15%.

Rheinmetall более уверен в рентабельности продаж. Ожидалось, что этот показатель составит не менее 11,5%. В настоящий момент концерн рассчитывает, что рентабельность превысит 11%.

Rheinmetall намерен опубликовать окончательные данные за 2022 год и прогноз на следующий финансовый год 16 марта, пишет Handelsblatt. 


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