Мнение: Почему Путина оставили в одиночестве?
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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.
На сайте Кремля под поздравлением сообщение: «В Рождественскую ночь глава государства присутствовал на богослужении в Благовещенском соборе Московского Кремля».
И удручающие фотографии.
Почему Путин в Рождественскую ночь остался один? Почему для него провели персональное богослужение?
В прежние годы в Рождественскую ночь президент России всегда был с простыми россиянами.
Так было на богослужении в 2018 году.
В 2019-м.
В 2020-м.
В 2021-ом.
Ковидными ограничениями одиночество Путина в нынешнюю Рождественскую ночь объяснять глупо. Всего неделю назад Новогоднее поздравление президент записал в окружении военных.
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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