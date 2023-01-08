Cекретарь СНБО Украины Данилов: Киеву навязывают «корейский сценарий» завершения конфликта
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Секретарь Совета нацбезопаности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву предлагают урегулировать ситуацию по «корейскому сценарию».
По его словам, сейчас Киеву предлагают корейский вариант.
«Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы… Точно знаю, что один из вариантов, которые могут нам предлагать, – это «38-я параллель», – сказал Данилов в эфире телемарафона, передает РИА «Новости».
Данилов указал на передачу представителями Москвы на встречах с европейскими политиками «месседжей» о готовности к уступкам, чтобы зафиксировать статус-кво, который есть на сегодня.
Напомним, корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, но не мирным договором.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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