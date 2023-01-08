 

В Германии задержали подозреваемых в подготовке теракта с применением цианида и рицина

08.01.2023, 13:20, Новости дня
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Правоохранительные органы Германии задержали двух человек по подозрению в подготовке опасного для государства теракта, для которого, предположительно, были куплены цианид и рицин, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры Дюссельдорфа, полиции Реклингхаузена и полиции Мюнстера.

В ходе расследования обыск прошел в доме 32-летнего подозреваемого, который является гражданином Ирана. Мужчину подозревают «в подготовке серьезного акта насилия, представляющего угрозу для государства». Планирующееся нападение, по данным полиции, могло быть мотивировано исламистами, передает РИА «Новости».

Еще один человек также был взят под стражу в рамках дела. Им грозит тюремный срок от шести месяцев до 10 лет.

Напомним, в начале декабря генпрокуратура ФРГ объявила о пресечении попытки государственного переворота в стране. По данным New York Times, заговорщики планировали убить канцлера Германии Олафа Шольца.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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