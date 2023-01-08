 

Корове вряд ли надоест «охота к перемене мест»

08.01.2023, 13:15, Разное
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Отчего-то принято считать, что ступать на одни и те же грабли — прерогатива хомо сапиенса. Причем весьма недалекого. А вот животные в основном подчиняются инстинктам, проверенным тысячелетним опытом. И конечно, в такие курьезные ситуации не попадают.

Как бы не так! Среди них тоже встречаются, мягко говоря, недоумки. Особенно среди сельскохозяйственных, кои привыкли жить на всем готовом. Оказываясь в положении, выходящем за рамки привычного, они теряют остатки разума инстинктивного поведения и начинают метаться.

И тут возникает вопрос: что же делали в это время те самые хомо сапиенсы, взрастившие бедное животное? Похоже, им тоже не чужды известные грабли. Как, впрочем, и спасателям коровы, два дня занимавшимися ею с энтузиазмом, достойным лучшего применения.

А случился этот курьез в Австралии, в пригороде Сиднея. Неизвестно, зачем тамошнюю корову к вечеру вторника понесло в местный торговый центр в Кадденсе. Понятно, бесконечно бродить ей там не позволили и ночью экстренно вызвали бригаду пожарной части Сент-Мэрис.

Проникшись затруднительным положением работников, пожарные совместно с полицией разработали план. После долгой консультации, было решено выдворить своенравное животное из торговых рядов. Однако ж оставить бестолковую корову на свободе, то бишь без присмотра, не решились.

Кому из горе-спасателей вступило в голову отвезти ее на территорию Университета Западного Сиднея в Веррингтоне, история умалчивает. Ничтоже сумняшеся, корову оставили там на ночь, якобы, чтобы обеспечить ее безопасность.

Отправленная на ночевку ​​в студенческий кампус, бедняга оказалась в незнакомом месте безо всякого надзора. Ее опять одолела «охота к перемене мест», а потому корова побрела куда глаза глядят.

А на следующее утро ее пришлось спасать вторично. Только представьте себе, дважды за 24 часа! Как видно на фото, предоставленном пожарно-спасательной службой Нового Южного Уэльса, корова застряла в грязи.

В среду пожарных снова порадовали звонком из кампуса. Им сообщили, что то самое животное забрело на дамбу и углубилось в грязное месиво по самый живот.

Тут уж пожарным пришлось применить всю свою смекалку. Как говорится в их заявлении:

«…чтобы соорудить импровизированное лассо, которое они набросили на шею коровы и аккуратно вытащили ее из грязи».

Ну а чиновники заявили, что они все еще пытаются установить владельца животного. Это само по себе довольно странно.

Опять же, нет никакой гарантии, что бесхозная нарушительница спокойствия не устремится куда-нибудь еще. Тем более, что ни администраторы, ни пожарная часть не сообщают, каким путем все эти фанаты граблей обеспечат безопасность любительницы путешествовать. Так что у них все впереди!

Источник информации, фото и видео: fire.nsw.gov.au

Ненадежный источник: РИА Fognews


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