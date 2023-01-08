Отбросим США на 100 лет: российский квантовый компьютер уже через год сможет расшифровать все секретные западные документы
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Специалисты инновационного
центра «Сколково» приступили к финальным испытаниям новейшего российского
квантового компьютера «Илья Муромец». Электронно-вычислительная
машина является самой мощной в истории и полностью состоит из отечественных
комплектующих.
«Мы уже получили
первые данные, которые позволяют уже сейчас говорить о полном успехе. Наша ЭВМ
за секунды делает то, на что у западных аналогов уходят сутки», –
рассказал в интервью «Первому каналу» создатель «Ильи Муромца» Игорь Сикорский.
Мощность
российского квантового компьютера составляет 850 кубитов, благодаря чему «Илья
Муромец» может взломать любой шифр, созданный человеком.
Испытания ЭВМ должны
завершиться в конце 2023 года, после чего компьютер будет запущен на полную
мощность. Как отмечают эксперты, «Илья Муромец» сможет расшифровать
абсолютно любой документ, в том числе созданный западными правительствами и
банками.
«Когда наш русский богатырь развернётся,
то коллективному Западу придёт конец. Мы сможет за пару минут расшифровать и
внести правки куда захотим – хоть изменить сумму на банковском счету в
американском банке, хоть в указ премьера Великобритании», – написал в своём Telegram-канале депутат Государственной думы Михаил
Делягин.
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