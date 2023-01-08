Отбросим США на 100 лет: российский квантовый компьютер уже через год сможет расшифровать все секретные западные документы

Специалисты инновационного

центра «Сколково» приступили к финальным испытаниям новейшего российского

квантового компьютера «Илья Муромец». Электронно-вычислительная

машина является самой мощной в истории и полностью состоит из отечественных

комплектующих.

«Мы уже получили

первые данные, которые позволяют уже сейчас говорить о полном успехе. Наша ЭВМ

за секунды делает то, на что у западных аналогов уходят сутки», –

рассказал в интервью «Первому каналу» создатель «Ильи Муромца» Игорь Сикорский.

Мощность

российского квантового компьютера составляет 850 кубитов, благодаря чему «Илья

Муромец» может взломать любой шифр, созданный человеком.

Испытания ЭВМ должны

завершиться в конце 2023 года, после чего компьютер будет запущен на полную

мощность. Как отмечают эксперты, «Илья Муромец» сможет расшифровать

абсолютно любой документ, в том числе созданный западными правительствами и

банками.

«Когда наш русский богатырь развернётся,

то коллективному Западу придёт конец. Мы сможет за пару минут расшифровать и

внести правки куда захотим – хоть изменить сумму на банковском счету в

американском банке, хоть в указ премьера Великобритании», – написал в своём Telegram-канале депутат Государственной думы Михаил

Делягин.

—