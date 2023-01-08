Мнение: Как пираты могут помочь России

В Белоруссии узаконили пиратство. Теперь воровать программы из стран, которые ввели санкции против Белоруссии, можно официально (ссылка). Народ рукоплещет, хвалит решительность Батьки и требует сделать то же самое в России. Надеюсь, наши власти примеру Белоруссии не последуют.

Главная проблема пиратства не в том, что Микрософт, Убисофт или ещё какой-нибудь западный монстр испытывает моральные мучения от того, что белорусы тянут с торрентов его продукцию. Главная проблема в том, что пиратство выжигает рынок, лишая заработка местных производителей и продавцов ПО. В самом деле: зачем покупать отечественный аналог, если можно бесплатно скачать иностранный продукт, который в силу исторических причин будет существенно лучше местного? Что вы предпочтёте — купить ладу за миллион рублей или бесплатно забрать угнанный у врагов новенький мерседес?

Да, у пираток есть свои недостатки. К примеру, ставить пиратские копии бухгалтерских программ 1С просто глупо, если только речь не идёт о формальном пиратстве, когда купленную программу ломают, чтобы обойти неуклюжую систему защиты. Я пишу «глупо», а не «аморально», так как вокруг морали можно громоздить горы иезуитских аргументов, тогда как с глупостью всё просто и железобетонно. Если строить бухгалтерию на пиратке, шансы на провал внедрения вырастают кардинально, так как настрой у участников проекта изначально несерьёзный. И, следовательно, сэкономив 50 тысяч на покупке лицензии, наивный бизнесмен имеет шансы потерять несколько миллионов на неудачном внедрении и на бухгалтерских ошибках. Сейчас пост о другом, так что я не буду объяснять механику процесса подробнее. Ограничусь тем, что проиллюстрирую феномен схожей приметой из другой области: если школьник знает, что родители в случае чего купят ему новый телефон, шансы на потерю или поломку старого телефона возрастают драматически. Напротив, когда школьник покупает телефон на личные деньги, мы можем быть уверены, что свой телефон школьник будет беречь.

В общем, пиратки не всегда лучше лицензий. Однако это понятно мне, так как я варюсь в кухне программного обеспечения более 20 лет, периодически разговаривая с умными людьми и наблюдая грустные поучительные истории. Массовый пользователь к рефлексии не склонен, так что если что-то можно будет получить бесплатно, массовый пользователь такой возможностью воспользуется. Таким образом, повторюсь, лобовая легализация пиратства станет жестоким ударом по отечественным производителям и продавцам ПО.

Вместе с тем накормить волков и сохранить овец живыми вполне возможно. Для этого достаточно учредить центр, который будет программы из недружественных стран… продавать.

Хотите себе виндоуз, неважно для каких целей, а Микрософт отказывается работать с русскими? Нет проблем. Заплатите те же 5000 рублей, что и раньше, только теперь не Микрософту, а в ЦРВП, Центр распределения вражеских программ. ЦРВП выдаст вам взамен не только пиратскую копию, но и документ, подтверждающую легальность покупки. Часть выручки от продажи программ пойдёт на зарплату лучшим хакерам, которые будут делать релизы высочайшего качества, а всю прибыль ЦРВП направит на нужды СВО. Если же Микрософт захочет когда-нибудь вернуться в Россию, условием для возвращения станет официальная и бесплатная легализация всех копий виндоуз, купленных в ЦРВП россиянами.

Лично я вижу тут сплошные плюсы. Во-первых, бюджет получит дополнительные деньги. Во-вторых, отечественная отрасль продажи и разработки ПО получит импульс для развития, так как ЦРВП не будет вражеские программы ни поддерживать, ни рекламировать — только отгружать. Наконец, западным корпорациям станет по-настоящему больно, так как если обычные пиратки удобряют почву для последующего захвата рынка, то платные пиратки, наоборот, будут с каждым годом делать возвращение на рынок всё более и более дорогим.

Уточнение. В комментариях пишут, что в Белоруссии примерно так и сделали: «В положении об иностранных компьютерных программах, музыке, телепередачах и «аудиовизуальных произведениях» уточняется, что за их использование должно выплачиваться вознаграждение. В том случае, если роялти, зачисленное на счета патентного органа, не будет востребовано в течение трех лет, эти деньги перейдут в бюджет Белоруссии».