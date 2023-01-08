 

Скандалы: Депутат Вишневский раскритиковал команду Беглова за некачественную работу коммунальных служб

08.01.2023, 12:50, Разное
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Депутат ЗакСа Борис Вишневский не оценил работу коммунальных служб Петербурга

Он отметил, что Смольный не может наладить работу ведомства с 2021 года. Вишневский обратил внимание, что ситуация с уборкой снега в городе не меняется из-за одинакового состава Смольного. По словам депутата, команда губернатора Александра Беглова не может наладить работу коммунальных служб начиная с 2021 года.

«Если в системе ничего не изменилось, то как ожидать, что что-то изменится в уборке. Они теперь рассказывают, что мы теперь что-то только со следующего года почувствуем, хотя изменение системы анонсировали еще в конце 2021 года. Люди остались те же, вот и видимо такой результат», — заявил он.

Кирилл Куликов


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