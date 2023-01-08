Эксперт оценивает ситуацию с поставками газа в Европу

Европейские страны увеличили импорт сжиженного нефтяного газа (СПГ) в прошлом году более чем на 60% до 125 миллионов тонн. Крупнейшим поставщиком топлива стали Соединенные Штаты, которые почти в два раза превысили экспорт, прокомментировал РИА Новости представитель Vygon Consulting Иван Тимофеин.

“К 2022 году Европа существенно увеличила импорт СПГ с 75 миллионов тонн (102 миллиарда кубометров) до почти 125 миллионов тонн (170 миллионов кубометров), что более чем на 60% больше, чем в прошлом году”, – заявил Тимонин.

По словам собеседника, по итогам года крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в Европу были Соединенные Штаты. Данный показатель увеличился почти в два с половиной раза – с 21,4 млн тонн (29 млрд кубометров) до более чем 53 млн тонн (72,5 млрд кубометров). Тимонин также подчеркнул, что сжиженный природный газ стал для Евросоюза основным инструментом замены российских трубопроводов.

В прошлом году многие европейские страны пострадали от потери “Газпрома”, своего крупнейшего поставщика газа. Весной он прекратил поставки газа компаниям Bulgargaz, Bulgargaz, PGNiG, Gasum, Gas Terra, Gas Terra, Gasum, Gasum, Gasum, Gas Terra, Gas Terra, Gasum, Gasum, Gas Terra, Gas Terra, Gas Europe, Shell Energy Europe, Германия, Orsted, Дания. Большинство этих сокращений было связано с невыполнением указа президента РФ об оплате в рублях и другими техническими причинами.

В середине лета значительно сократились поставки по основному маршруту газопровода “Северный поток”, поскольку немецкая компания Siemens не смогла вернуть в Россию необходимый агрегат после ремонта, вызванного санкциями Канады. Из-за сложностей с техническим обслуживанием полная эксплуатация трубопроводов была невозможна. К концу лета все поставки по этому маршруту были прекращены.

Трубопровод Ямал-Европа также был остановлен на балансирующем белорусском маршруте. Российские контрсанкции были также применены к польскому оператору. Поставки по украинскому маршруту заметно сократились после того, как Украина перестала получать часть транзита. В настоящее время российский трубопроводный газ поступает в Европу через один из двух пунктов украинской газотранспортной системы. Он также проходит через Турцию по трубопроводам “Турецкий поток” или “Голубой поток”.