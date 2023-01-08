 

Депутат Госдумы пропустил 452 пленарных заседания, отправляя туда своего охранника

08.01.2023, 12:33, Разное
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Регламентный комитет Госдумы раскрыл серьёзное нарушение правил со стороны депутата Алексея Лебедчука, избранного в VII и VIII созывах. Оказалось, что за всё время он так ни разу и не вышел на работу, пропустив в общей сложности 452 пленарных заседания.

Согласно табелю учёта рабочего времени, Лебедчук исправно посещал нижнюю палату парламента, однако оказалось, что это был не он, а его охранник. Мужчины схожи внешне, они обладают одинаковыми комплекцией и ростом, и даже костюмы у них одного размера.

За время работы «лжедепутатом» бывший ветеран локальных конфликтов и экс-сотрудник ЧОП Виталий Баркин проголосовал более чем за 180 законопроектов, работал в двух комиссиях, был однажды награждён орденом, успел создать ОПГ, проходил по четырём делам о хищениях, работал в депутатской приёмной – словом, ничем не выделялся из коллектива.

Правда раскрылась, когда Лебедчук в рекламных целях заявил о намерении направиться в зону боевых действий. Его «двойник» испугался, что теперь ему придётся не только вести парламентскую работу, но и воевать за шефа, и «заложил» его спикеру Вячеславу Володину в обмен на гарантии непреследования. Последний пообещал принять меры и вынести по Лебедчуку «суровое решение» – депутату-прогульщику грозит порицание со стороны регламентной комиссии или удержание зарплаты в течение ещё двух созывов. Рассматривается также возможность ввести процедуру идентификации народных избранников с помощью сканеров отпечатков пальцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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