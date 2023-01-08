“Эрекция пропала”: украинцы лишили Лолиту секса

Артистка в личном блоге прокомментировала тот факт, что украинское правительство внесло ее в очередной черный список. Теперь исполнительнице нельзя появляться на территории страны ближайшие 10 лет. Правда, судя по всему, Лолита Милявская этим фактом расстроена не сильно.

“Только собиралась сексом заниматься, приятель прислал мне список всех, кому что-то запретили в Украине. Я посмотрела, нашла себя. Эрекция пропала”, – говорит артистка.

Как оказалось, теперь знаменитость не может плавать в территориальных водах соседней страны, самолет с ней на борту также не должен приземлиться в Незалежной. Самое забавное, что в документе есть уточнение, что подобные действия запрещаются не только гражданским, но и военным судам. “А я и не сильно собиралась”, – отметила Лолита.

Артистка заявила, что, кроме всего прочего, ей предписано вернуть все награды, полученные от Украины. Затем знаменитость перешла на мову и попросила для начала дать ей те награды, чтобы она ими немного попользовалась, а там и отдать готова.

“Люди, ну не занимайтесь фигней. Ну чего вы добились? Просто лишили меня эрекции”, – сетует Лолита Милявская.