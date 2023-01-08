 

Прозрел, но не совсем – Личное мнение

08.01.2023, 12:20, Разное
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Гарик Харламов, очнувшийся в новом году в своём доме без улетевшей бывшей жены, внезапно прозрел.

Ну, как — прозрел? Не полностью, но что-то заподозрил.


Фото: Соцсети

«Странная привычка писать поздравления своей дочке в соцсетях никак меня не отпускает. Ну раз до этого писал, то странно в девять лет не написать. С Днем рождения, Настюха!»

И действительно, зачем поздравлять дочь через социальные сети?

К сожалению, Гарик только заподозрил неладное. Его посетили сомнения, но он плюнул на них и сделал всё, как обычно.

Нет, я понимаю, когда люди делятся своей радостью. Как Самойловы — вот мы улетели в отпуск и снова сыграли свадьбу. Смотрите люди, радуйтесь.

То есть, публикация радости — для людей.

Но когда ты хочешь поздравить близких людей, зачем это делать так? Позвони, подойди и поздравь. Лично.

Действительно, Харламов, это странная привычка! Может, уже пора завязывать с этим?

Источник: Лена Миро


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