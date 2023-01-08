Депутат, предложивший коллегам меньше запрещать и больше разрешать, выпал из окна Госдумы

Из окна седьмого этажа здания Государственной думы выпал внефракционный депутат Георгий Жодин. Инцидент произошёл во время обсуждения одного из готовящихся законопроектов.

Жодин рассказал журналистам, что всё случилось во время того, как его коллеги выбирали благозвучное название для закона, который запретит россиянам шляться (ближайший аналог популярного в США запрета «No loitering»). Поначалу он не брал слова, но затем, когда было предложено проголосовать за вариант «О запрете праздношатания», парламентарий всё же высказался.

«Я сказал коллегам, что мы слишком много работаем над ограничительными законами. Запретить, не допустить, не пущать… Я сказал: возможно, должны меньше запрещать и больше разрешать. Это улучшит нашу репутацию в глазах простых россиян, и вообще облегчит жизнь людям, – вспомнил он. – Что случилось потом, я не помню. Будто в комиксе перешли к следующему кадру и я уже лечу вниз с осколками стекла»

Жодин приземлился в аккурат на матерчатую складную крышу кабриолета, припаркованного у здания ГД. Его госпитализировали в «кремлёвку» – Центральную клиническую больницу. Ко всеобщему удовлетворению выяснилось, что депутат не получил серьёзных травм, однако вскоре он потребовал вызвать к нему главврача и заявил, что такая высококлассная и оснащённая больница должна принимать и рядовых граждан, после чего вновь вылетел из окна (к счастью, первого этажа).

Парламентарий отмечает, что незначительные ранения стеклом и ушибы не помешают ему продолжить работу – так, через неделю он планирует посетить Правительство Российской Федерации с новыми идеями и предложениями.

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