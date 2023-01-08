 

Зачисленные в январе в МГИМО студенты будут представлять Россию на переговорах с Украиной

08.01.2023, 12:13, Разное
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Министерство иностранных дел приняло решение направить пятерых студентов первого курса магистратуры МГИМО в Стамбул для проведения переговоров с украинской делегацией. 

Как подчеркнул заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики Борис Мартынов, молодые люди являются «новым поколением дипломатов» и смогут донести до представителей Киева позицию России по ключевым вопросам.

«Это парни, которые не понаслышке знают, что такое интересы Родины. Вероятно, у них получится прийти к консенсусу с украинцами, чтобы те наконец-то начали учитывать интересы России, – рассказал Мартынов на брифинг МИД. – А то уже как-то неприлично получается»

Встреча в Стамбуле будет носить неофициальный характер, стороны планируют обсудить ряд наиболее острых вопросов российско-украинских отношений. 

Студенты, которые будут представлять Россию, были зачислены в магистратуру в начале января. До поступления в МГИМО они не занимались международными отношениями, однако именно это, как отмечают эксперты, может способствовать успеху переговоров.

«Кадровые дипломаты себя уже показали. Давайте дадим дорогу молодым и перспективным, которые будут говорить с киевской делегацией на понятном для них языке», – написал в своём Telegram-канале декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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