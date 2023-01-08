Двойная эпидемия — на фоне пика заболеваемости коронавирусом в Великобритании растёт заболеваемость гриппом

Эксперты в области здравоохранения предупреждают о «двойной эпидемии» в Великобритании на фоне пика заболеваемости коронавирусом и резкого роста заболеваемости гриппом, передаёт Daily Mail. В связи с этим эксперты призывают британцев делать прививки от гриппа и вакцинироваться от коронавируса.



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Великобритания переживает «худший» сезон гриппа за последнее десятилетие, который в сочетании с пиком заболеваемости короновирусом заставил британских медиков бить тревогу, предупреждая о «двойной эпидемии», пишет Daily Mail.

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, за последнюю неделю прошлого года показатель заболеваемости гриппом составил 8,3 на 100 тыс. человек. При этом самый высокий показатель заболеваемости за десятилетие наблюдался за неделю до этого, когда составлял 14,8 на 100 тыс. британцев.

Несмотря на снижение заболеваемости, этот показатель всё ещё превышает все показатели за предыдущие четыре зимы, а число госпитализаций за неделю до Рождества на 50% превышало показатели до пандемии коронавируса. Волна заболеваемости гриппом привела к тому, что еженедельная смертность в Соединённом Королевстве достигла самого высокого уровня почти за два года: общий показатель за неделю до 23 декабря составил 14 530 человек.

Как отмечает Daily Mail, это происходит на фоне пика госпитализаций из-за коронавируса. По данным Национальной службы здравоохранения, давление COVID-19 достигло пика в середине декабря, когда в стране впервые выявили новый вариант XBB. 1.5.

Однако с тех пор заболеваемость коронавирусом среди британцев снижается. И, учитывая небольшое сокращение количества госпитализаций в связи с гриппом, эксперты надеются, что эта тенденция продолжится, так как британские больницы в настоящее время бьют тревогу из-за «двойной эпидемии». Многие в стране уже призывают к возвращению ограничений времён пандемии, таких как ношение защитных масок и массовое тестирование.

Впрочем, чиновники в области здравоохранения предупреждают, что спад может быть всплеском, о котором пока неизвестно из-за задержек отчётности в праздники. Аналитики опасаются, что нагрузка на Национальную службу здравоохранения, вызванная ростом госпитализаций и нехваткой персонала, привела к всплеску избыточной смертности. Почти 15 тыс. человек умерли в Англии и Уэльсе за неделю до Рождества, когда нагрузка на службу здравоохранения была самой сильной. Смертность была примерно на одну пятую выше, чем обычно наблюдалось в это время года до пандемии.

В связи с тем, что уровень заболеваемости гриппом «продолжает оставаться очень высоким», эксперты призывают всех британцев сделать прививку от гриппа, если они по какой-то причине пока её не сделали, называя это «жизненно важным».

«Я призываю всех, кто имеет на это право, прийти на бесплатную вакцинацию против гриппа, которая является лучшим способом защиты от серьёзных заболеваний. Особенно низкий охват вакцинацией против гриппа наблюдается среди детей в возрасте двух и трех лет, поэтому, если ваш ребёнок имеет на это право, пожалуйста, срочно воспользуйтесь этим предложением», — сказала исполнительный директор Агентства по безопасности здравоохранения Дженни Харрис.

Кроме того, Харрис призвала британцев вакцинироваться от коронавируса, а также оставаться дома всех, кто плохо себя чувствует.