Китай будет для США соперником посложнее, чем нацистская Германия и СССР

«США выиграли и Вторую мировую войну, и холодную войну, верно уделив особое внимание нацистской Германии и Советскому Союзу соответственно», — пишет 19FortyFive. Но, по словам автора статьи, с Китаем бороться Штатам будет сложнее, поскольку он гораздо сильнее интегрирован в мировую экономику и сам может оказывать влияние на благополучие американцев.



AP

В 2018 году администрация Трампа опубликовала Стратегию национальной обороны США, в которой говорилось, что возвращается эпоха соперничества великих держав и теперь РФ и Китай становятся ключевыми угрозами для США, пишет 19FortyFive. Стратегия национальной обороны 2022 года и вовсе построена на этой теме и называет главной угрозой Пекин. При этом там отмечается, что Китай — «единственный конкурент, у которого есть как намерение изменить международный порядок, так и всё больше возможностей сделать это».

Так что автор статьи хвалит Вашингтон за это осознание, но предупреждает, что его ещё нужно переварить. Так, в частности, он предлагает США не просто выбрать своим приоритетом Индо-Тихоокеанский регион, но и сделать так, чтобы это мнение разделяли другие действующие игроки и ведомства. Так, даже те американские политики, которые занимаются другими регионами: Европой, Ближним Востоком, Латинской Америкой, — должны действовать там, имея в виду китайскую угрозу.

«В конце концов, США выиграли и Вторую мировую войну, и холодную войну, верно уделив особое внимание нацистской Германии и Советскому Союзу соответственно», — пишет автор статьи. Так, администрация Рузвельта занималась европейским направлением, посчитав, что угроза от Берлина выше, чем от имперской Японии. Точно так же во время холодной войны политика США в разных частях света формировалась с учётом советской угрозы. В соответствии с этим создавались и поддерживались соглашения о коллективной безопасности и двусторонние союзы. «Такой же уровень внимания необходим и сейчас», — пишет автор статьи.

Ещё в 1900 году сенатор США Альберт Беверидж заявил, что «сила, правящая Азией, правит миром». Тогда его заявление было слегка преждевременным, отмечает автор статьи, но сейчас эти слова справедливы. На Азию скоро будет приходиться более половины мирового ВВП. Поэтому тот, кто будет доминировать в Индо-Тихоокеанском регионе, будет обладать способностью влиять на события далеко за пределами этой части мира.

«Действительно, Китай — грозный противник», — отмечает автор статьи. Пекин гораздо сильнее интегрирован в мировую экономику, чем нацистская Германия или Советский Союз. Это даёт Китаю рычаги давления и делает его менее восприимчивым к санкциям. Китай сильно влияет и на ряд отраслей американской экономики, в частности когда речь заходит о редкоземельных металлах. Учёные говорят, что войны выигрываются промышленной мощью. На этом фронте Китай представляет угрозу, с которой США никогда не сталкивались.

Больше того, автор статьи называет Китай главным полицейским государством в мировой истории, «с возможностями слежки, которым позавидовали бы Сталин и Гитлер». По словам автора статьи, изобретения происходят в свободных обществах, а в Китае репрессии мешают технологическим инновациям, поэтому Китай занимается пиратством и воровством.

Китай стремится разрушить международный порядок, в котором лидируют США, и проецировать свою мощь далеко за пределы своих границ. А США и их союзники всё ждут, что Китай каким-то образом станет либеральным и ответственным игроком. «Вера в такие фантазии должна закончиться. Мы больше не можем себе это позволить».

Однако сейчас военно-промышленная база США плохо приспособлена к соперничеству с Китаем, пишет автор статьи. Соответственно, её нужно будет и расширять, и укреплять. Необходимо учитывать также промышленную и производственную мощь Китая, сложности для логистики, а также больше финансировать Военно-морские и Военно-воздушные силы США.

«Движение вперёд, сдерживание и противостояние агрессии Китая должно стать главной движущей силой американской внешней политики. И нельзя терять ни секунды», — делает вывод автор статьи в 19FortyFive.