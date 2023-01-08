Пушков назвал условие, при котором США перестанут поддерживать Украину

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что сомневается в том, что США прекратят финансирование поддержки Украины, но назвал условие, при котором это все же случится.

Самым реалистичным сценарием он назвал сокращение расходов на Киев, снижение военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью.

«Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», – написал он в своем Telegram-канале.

Также он прокомментировал публикацию журнала Time о том, что время играет не пользу Украины. Клишас указал на ту часть статьи, где говорится, что что нынешняя зима – последний шанс Украины провести «наступление, которое изменило бы ход войны». Он указал, что таким образом, признается, что до сих пор Украина скорее проигрывала. Также сенатор указал на желание США подтолкнуть Киев к скорейшему наступлению.

В статье Washington Post писали, что экономика Украины находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств находится под контролем России. Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс указали и на то, что Киев стал зависимым от военных поставок США и Европы, что может вынудить Украину в скором времени пойти на переговоры.

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