 

В Иране начали судебное разбирательство по делу о крушении украинского самолета

08.01.2023, 11:57, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Судебное разбирательство по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в январе 2022 года начато в Иране, сообщил начальник Генштаба вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Багери.

Он сообщил, что инцидент, в результате которого 8 января 2020 года был сбит украинский самолет в небе над Тегераном, потряс народ исламской республики, так и представителей ее властей и вооруженных сил, передает ТАСС.

Багери добавил, что судебное дело находится на стадии разбирательства».

По его словам, причиной крушения украинского лайнера стали «особые условия, сложившиеся в Иране в сфере безопасности», а также «ошибочное решение, принятое подразделениями оборонного ведомства».

Министерство иностранных дел Украины обвинило иранские власти в манипуляциях в ходе расследования дела о сбитом под Тегераном в январе 2020 года самолете компании «Международные авиалинии Украины».

Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана в январе 2020 года. 176 человек погибли. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. Обвинения по делу о катастрофе украинского самолета под Тегераном предъявлены 10 иранским должностным лицам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12.20 / Демонстрация силы — американские бомбардировщики В-52 пролетели над Персидским заливом

13.11.20 / В Карабахе начали обмен телами погибших военных

24.01.22 / Боррель заявил об отсутствии угрозы немедленного нападения РФ на Украину

08.08.21 / Сборная РФ на ОИ в Токио превзошла по золотым медалям свой результат в Рио

01.02.22 / Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины

16.07.22 / Эксперт: Попытки мировых лидеров пройти на миллиметр от энергетического кризиса обречены на провал

07.09.20 / Посол в Британии заявил о недопустимости голословных обвинений из-за ситуации с Навальным

12.08.21 / Происшествия: Иностранные спецслужбы подбираются к важнейшей военной тайне России

31.01.21 / Общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России

27.09.20 / Эксперт объяснил причины обострения конфликта в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика