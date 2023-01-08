В Иране начали судебное разбирательство по делу о крушении украинского самолета

Судебное разбирательство по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в январе 2022 года начато в Иране, сообщил начальник Генштаба вооруженных сил (ВС) Ирана генерал-майор Мохаммад Багери.

Он сообщил, что инцидент, в результате которого 8 января 2020 года был сбит украинский самолет в небе над Тегераном, потряс народ исламской республики, так и представителей ее властей и вооруженных сил, передает ТАСС.

Багери добавил, что судебное дело находится на стадии разбирательства».

По его словам, причиной крушения украинского лайнера стали «особые условия, сложившиеся в Иране в сфере безопасности», а также «ошибочное решение, принятое подразделениями оборонного ведомства».

Министерство иностранных дел Украины обвинило иранские власти в манипуляциях в ходе расследования дела о сбитом под Тегераном в январе 2020 года самолете компании «Международные авиалинии Украины».

Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана в январе 2020 года. 176 человек погибли. Иран признал, что самолет был сбит по ошибке, так как его приняли за крылатую ракету. Обвинения по делу о катастрофе украинского самолета под Тегераном предъявлены 10 иранским должностным лицам.

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