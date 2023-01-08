Байден в поздравлении Кевину Маккарти написал, что в молодости очень любил его песни

Президент США Джозеф

Байден поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера

Палаты представителей Конгресса. Байден назвал Маккарти «великим музыкантом,

без которого The Beatles бы просто не было» и признался, что

в молодости был фанатом его творчества.

«Я очень рад, что

этот парень в очередной раз

добился успеха. Я с юности следил за его творчеством, бегал покупать его

пластинки. Он отличный гитарист, без него не было бы таких песен, как «Yesterday» и «No Reply». Я рад, что конгрессмены

выбрали спикером именно его», – пишет американский лидер.

«То, что он британец, не проблема: я в ближайшие дни

подпишу указ о предоставлении ему американского гражданства, и он сможет

приступить к работе в качестве спикера», – передала слова Джо Байдена пресс-служба

Белого дома.

Кевин Маккарти

возглавил нижнюю палату Конгресса после нескольких неудачных раундов

голосования. Под его руководством республиканцы с небольшим перевесом

попытаются сократить бюджетные траты США, вышедшие из-под контроля при демократическом

большинстве. Эксперты считают, что Маккарти может стать самым серьёзным

оппонентом администрации Байдена, и именно поэтому президент пытается при

помощи поздравлений установить с ним дружественные отношения.

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