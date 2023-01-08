 

Байден в поздравлении Кевину Маккарти написал, что в молодости очень любил его песни

08.01.2023, 11:53, Разное
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Президент США Джозеф
Байден поздравил республиканца Кевина Маккарти с избранием на пост спикера
Палаты представителей Конгресса. Байден назвал Маккарти «великим музыкантом,
без которого The Beatles бы просто не было» и признался, что
в молодости был фанатом его творчества.

«Я очень рад, что
этот парень в очередной раз
добился успеха. Я с юности следил за его творчеством, бегал покупать его
пластинки. Он отличный гитарист, без него не было бы таких песен, как «Yesterday» и «No Reply». Я рад, что конгрессмены
выбрали спикером именно его», – пишет американский лидер.

«То, что он британец, не проблема: я в ближайшие дни
подпишу указ о предоставлении ему американского гражданства, и он сможет
приступить к работе в качестве спикера», – передала слова Джо Байдена пресс-служба
Белого дома.

Кевин Маккарти
возглавил нижнюю палату Конгресса после нескольких неудачных раундов
голосования. Под его руководством республиканцы с небольшим перевесом
попытаются сократить бюджетные траты США, вышедшие из-под контроля при демократическом
большинстве. Эксперты считают, что Маккарти может стать самым серьёзным
оппонентом администрации Байдена, и именно поэтому президент пытается при
помощи поздравлений установить с ним дружественные отношения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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