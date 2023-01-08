 

«Оказывается, я русская»: француженка, покинувшая Россию в конце февраля, вернулась обратно в Омск

08.01.2023, 11:53, Разное
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Газета «Комсомольская правда» опубликовала историю француженки по имени Дайон, которая до этого 30 лет прожила в Омске и только в феврале улетела во Францию. Она не смогла долго жить на исторической родине и вернулась в милый сердцу сибирский город.

Женщина рассказала журналистам, что она слишком идеализировала Францию. На практике многое изменилось за прошедшие десятилетия.

«По профессии я пекарь. И я думала, что Франция впереди планеты всей по багетам, а во всём Монпелье не нашлось ни одной приличной булочной, – жалуется она. – Во Франции я оказалась никому не нужна. Я хоть и этническая француженка, но местные каким-то образом вычисляли во мне приезжую, и постоянно шипели: не так пошла, паранджу не надела, на площадь без мужчины – харам»

Переломный момент случился в ноябре, когда Дайон созвонилась с подругой из Омска.

«Она счастливая, рассказывает: Мишаня свою девятку починил, едем в ТЦ, там на «Жигулёвское» скидки, если две полторашки берёшь. Я чуть не расплакалась. Тогда я поняла, что погостила во Франции достаточно, пора обратно», – сказала иностранка.

По словам женщины, она по-прежнему любит Францию и верит Макрону, но у неё есть вопросы и к правительству, и к рядовым чиновникам – они наотрез отказываются «решать вопросы по-людски» и работают слишком педантично.

«Выяснилось, что я русская, – сделала вывод Дайон. – И пожалуй, я больше не буду пытаться покинуть Омск»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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