Глава Чечни Кадыров пожелал православным россиянам здоровья и мирного неба над головой

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан РФ с Рождеством, отметив, что благодаря политике президента страны Владимира Путина права всех верующих чутко оберегаются.

«От всей души поздравляю православных христиан РФ с одним из самых значимых религиозных праздников – с Рождеством Христова! Сегодня в РФ мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, благодаря мудрой политике президента РФ Владимира Путина права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти, передает РИА «Новости».

Глава Чечни добавил, что в республике с большим уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей других конфессий. Он уточнил, что всех жителей РФ объединяет вера в единого Бога, поэтому необходимо с пониманием относиться ко всем религиям.

Кадыров пожелал всем православным мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

—