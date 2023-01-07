 

Глава Чечни Кадыров пожелал православным россиянам здоровья и мирного неба над головой

07.01.2023, 23:10, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил православных христиан РФ с Рождеством, отметив, что благодаря политике президента страны Владимира Путина права всех верующих чутко оберегаются.

«От всей души поздравляю православных христиан РФ с одним из самых значимых религиозных праздников – с Рождеством Христова! Сегодня в РФ мирно сосуществуют представители разных религиозных конфессий и национальностей», – написал он в своем Telegram-канале. По его словам, благодаря мудрой политике президента РФ Владимира Путина права каждого гражданина страны, вне зависимости от веры, чутко оберегаются на всех уровнях власти, передает РИА «Новости».

Глава Чечни добавил, что в республике с большим уважением относятся к праздникам и памятным датам представителей других конфессий. Он уточнил, что всех жителей РФ объединяет вера в единого Бога, поэтому необходимо с пониманием относиться ко всем религиям.

Кадыров пожелал всем православным мирного неба над головой, здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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