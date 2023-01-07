При столкновении двух поездов в Мехико пострадали десять человек

В результате столкновения двух поездов третьей линии метро в столице Мексики десять человек пострадали, еще четверо заблокированы в вагонах. По предварительной информации, есть погибший, сообщил министр внутренних дел столицы Марти Батрес.

«Мы уже на месте происшествия, известно о десяти раненых, доставленных в больницы, о четырех заблокированных людях, их спасают, и, по-видимому, об одном погибшем. Мы продолжим информировать», – написал Батрес в Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».

Около девяти утра в субботу два поезда столкнулись на третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро в центре города. В подземке сообщили, что движение по этой ветке остановлено, ожидается пресс-конференция местных властей с официальной информацией об инциденте.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния поезд столкнулся с легковым автомобилем, в результате происшествия три человека погибли, еще два получили серьезные травмы.

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