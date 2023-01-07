 

Кондолиза Райс: Украина полностью впала в зависимость от Запада

07.01.2023, 23:10, Новости дня
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Экономика Украины полностью уничтожена, а военные силы страны впали в прямую зависимость от поставок техники и оружия Запада, заявили бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

В статье Washington Post под названием «Время не на стороне Украины» говорится, что хотя реакция официального Киева «на вторжение была героической, а вооруженные силы Украины проявили себя блестяще», экономика страны находится в упадке, миллионы жителей бежали, инфраструктура разрушается, а большая часть ее минеральных богатств, промышленного потенциала и сельскохозяйственных угодий находятся под контролем России, пишет Lenta.Ru.

По мнению авторов, военный потенциал и экономика Украины теперь почти полностью зависят от поставок с Запада, что может вынудить США и Европу начать подталкивать Киев к диалогу. По этой причине политики указали на необходимость передачи странами НАТО оружия Украине, передает РИА «Новости».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что по итогам 2022 года Владимир Зеленский добился уникальных и во многом трагических результатов. Ему удалось сократить население Украины до уровня столетней давности, поставить страну в кабальную зависимость от Запада и лишить сограждан элементарных благ цивилизации. 

Политолог и экономист Иван Лизан, говоря о будущем Украины, выразил уверенность в том, что «в 2023 году она будет лишь усыхать, в том числе территориально». «Во многом происходящее сейчас в Украине напоминает ситуацию 2014 года, но в зеркальном отражении. Тогда Петр Порошенко пытался обнулить экономику Донбасса. А теперь Владимир Зеленский из-за своих политических ошибок обнуляет всю Украину в пределах оставшихся территорий», – заключил Лизан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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