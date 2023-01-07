Глава компании Baykar Байрактар: Турция при необходимости может применить проданные другой стране БПЛА против покупателя

Турция при необходимости имеет возможность направить проданные другой стране ударные беспилотники «Байрактар» (Bayraktar) против государства-покупателя с целью обеспечения собственной безопасности, сообщил глава компании Baykar Сельчук Байрактар.

Отвечая на вопрос о том, что произойдет, если страна, купившая турецкие БПЛА, обернет их против Анкары, Сельчук Байрактар сообщил в интервью телеканалу TV100, что беспилотники – это высокотехнологичные устройства, которые оснащены программным обеспечением. Как заверил глава турецкой компании, только те, кто разрабатывает эту технологию, «доминируют» над программным обеспечением, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Yeni Akit.

Он также отметил, что компания Baykar находится в тесных отношениях со странами-покупателями своих БПЛА и не имеет таких ожиданий. Кроме того, добавил Байрактар, у Турции есть стратегический союз со странами, которым она продает беспилотники.

На заявление разработчика первыми обратили внимание украинские СМИ.

Напомним, в августе минувшего года генеральный директор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявлял, что в Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Позже стало известно, что на этому заводе планируется выпускать сверхзвуковой БПЛА Baykar Makina. Там же намечена сборка уже получивших широкую известность беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.

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