Мнение: Почему американцы не дают танки, «Украина выполняет миссию НАТО» и дадут ли генсеку НАТО премию мира

1. Западные страны поставляют Украине огромное количество самого разного вооружения. Однако танки (полноценные танки) – пока что не дают. Возможно, причина не только в том, что танки стоят дорого, и их на Западе относительно мало (ссылка):



Причина главная – антипиар.

Взорванные и горящие танки, а также рассказы, что они полностью уступают тем или иным советским аналогам, нанесут миллиардный ущерб американскому и западному ВПК.

Сейчас дают только БМП, которые давно списаны с производства.

Если с установками дальнобойного радиуса поражения (хаймерс) или артиллерией ещё есть свои плюсы, их очень тяжело выловить, то танки – это первый ряд игры.

Если на боевые машины всем сугубо всё равно, это расходник, то танки – это имидж страны. Вот американцы всячески оттягивают время под любой причиной, чтобы включать в игру свои танки.

Французы первые, кто дал свой колёсный танк (AMX-10RC), а по факту, это тот же БТР только с усиленной пушкой, который списали полностью в 2020 году с Французской армии.

Добавим, что вся западная техника стоит дороже в 2-3 раза своих советских аналогов.

Плюс проблема будет с боеприпасами, которые также стоят дороже, но их ещё надо привезти за тысячи километров.

2. Украинские власти прямо говорят, что действуют в интересах НАТО, жертвуя ради этих интересов жизнями простых украинцев (ссылка):



Украинские военные выполняют миссию НАТО, участвуя в конфликте против России, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «1+1».

По словам политика, западные страны обязаны поставлять Киеву оружие. Он признал, что Киев выполняет миссию Североатлантического альянса. «Мы выполняем миссию НАТО сегодня. Они не проливают свою кровь, мы проливаем нашу, поэтому от них требуется поставлять оружие», — объяснил глава ведомства.

Резников напомнил о словах партнеров, которые считают, что Украина «как реальный щит прикрывает весь цивилизованный мир, весь Запад».

3. «Война – это мир». Таков был лозунг правящей партии «английских социалистов» в одной известной западной антиутопии. На современном Западе тоже мыслят подобными категориями (ссылка):

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале раскритиковал выдвижение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

«Вот это ход! То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен “хранителем мира”?» — возмутился сенатор.

Пушков задался вопросом, является ли выдвижение Столтенберга воплощением «rules-based world» — «мира, основанного на правилах», который Североатлантический альянс навязывает мировому сообществу.