Мнение: Дурацкие поздравления

Недавно встретили Новый год, сегодня Рождество, впереди День влюбленных, потом День защитника, потом 8 марта.

Предстоит много разных поздравлений, в том числе и дурацких.

Вот в этом письме был яркий пример поздравления мимо границ, в черном поле.

Поэтому давайте сегодня о дурацких поздравлениях поговорим.

Поздравления бывают совсем далеко от границ, а бывают ближе, но все-таки мимо.

И если совсем дурацкие поздравления многие все-таки видят, поздравлять в границах умеет мало кто.

Попробуем научиться.

Чтобы увидеть ориентиры правильных поздравлений, давайте сначала рассмотрим примеры самых неправильных.

Я распространенные буду приводить. Которые вы много раз слышали или даже сами что-то подобное произносили.

“С Новым годом! Желаю в новом году выйти замуж (найти какую-нибудь работу, избавиться от лишнего веса, взяться за ум, бросить пить, вырасти над собой, победить лень, стать человеком и так далее)”.

“С Рождеством! Пусть Христос тебе поможет выйти замуж (найти какую-нибудь работу, избавиться от лишнего и далее по списку)”.

“С Днем влюбленных! Желаю тебе, чтобы я тебя всегда любил (не обижал, не бросал, не изменял, уделял достаточно внимания, занимался с тобой сексом и так далее)”.

“С Днем защитника Отечества! Желаю тебе выполнить свой долг по защите Отечества (не подвести нас, не обмануть доверие, быть смелым, доказать свое мужество, быть сильным плечом, быть нам всем опорой и так далее)”

“С женским Днем! Будь всегда такой же ласковой (стройной, трудолюбивой, покладистой, хозяйственной, щедрой, уютной, сильной, крепкой, надежной, верной, миролюбивой и так далее)”.

Достаточно пока?

Потом новый список приведу. А пока эти обсудим.

Все почти перечисленные поздравления можно переформулировать так, что они из черного поля окажутся в красном, а смысл будет очень похож. Для людей с плохими границами – совершенно не отличим.

Попробуете?

И если понимаете, что не так, объясняйте.

Можно и то и другое, и переформулированный пример и объяснение, а можно одно из двух, если другое не очень ясно.