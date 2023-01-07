В Греции не согласились с обвинениями Анкары в «антитурецких» планах

Греция способствует безопасности в регионе, не пытается навязать политику свершившихся фактов и защищает свой суверенитет и свои суверенные права, заявили дипломатические источники, комментируя высказывания турецких официальных лиц.

Источники отметили афинскому агентству новостей АМНА, что Греция способствует безопасности и стабильности в регионе, проводя внешнюю политику, основанную на нормах международного права и морского права, при полном соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».

По его словам, Греция никогда не пыталась и не пытается навязать свершившийся факт, наоборот, она осуждает все формы экспансионизма и ревизионизма и в контексте добрососедских отношений решает нерешенные вопросы со своими соседями, такими как Италия и Египет, путем неукоснительного применения норм международного права и права моря… «Мы продолжаем защищать наш суверенитет и наши суверенные права», – добавили диписточники.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греции необходимо отказаться от «антитурецких» планов в Эгейском море, у Анкары нет цели «нанести удар по Афинам» ракетами.

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