 

В Греции не согласились с обвинениями Анкары в «антитурецких» планах

07.01.2023, 22:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Греция способствует безопасности в регионе, не пытается навязать политику свершившихся фактов и защищает свой суверенитет и свои суверенные права, заявили дипломатические источники, комментируя высказывания турецких официальных лиц.

Источники отметили афинскому агентству новостей АМНА, что Греция способствует безопасности и стабильности в регионе, проводя внешнюю политику, основанную на нормах международного права и морского права, при полном соблюдении принципов Устава Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости».

По его словам, Греция никогда не пыталась и не пытается навязать свершившийся факт, наоборот, она осуждает все формы экспансионизма и ревизионизма и в контексте добрососедских отношений решает нерешенные вопросы со своими соседями, такими как Италия и Египет, путем неукоснительного применения норм международного права и права моря… «Мы продолжаем защищать наш суверенитет и наши суверенные права», – добавили диписточники.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греции необходимо отказаться от «антитурецких» планов в Эгейском море, у Анкары нет цели «нанести удар по Афинам» ракетами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01.21 / Главы спецслужб Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными

11.01.22 / Травля, сексизм и насилие — журналисты рассказали о положении солдат во французской армии

17.08.21 / Талибы в захваченном Афганистане катаются на машинках и каруселях, не выпуская оружие. Видео

23.12.20 / Названа дата начала укладки труб «Северного потока – 2» у берегов Дании

08.05.21 / Полицейский напал на оператора Ruptly в ходе беспорядков в Иерусалиме

18.11.20 / Предложен кандидат на пост главы «Аэрофлота»

06.04.22 / Стало известно о планах властей США ужесточить санкции против Сбера

07.10.21 / Грузинские тюремщики заявили, что у Саакашвили в камере есть телевизор и матрас. Его адвокат это опровергал

18.12.20 / В Европе временно ограничены функции Instagram

25.06.20 / “Очередное дно пробито”, “Баба” в индуизме – святой человек”. Соцсети обсуждают диалог Арахамии и Корниенко о коллеге по фракции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика