МЧС: Следовавший в Иран сухогруз «Раша-1» сел на мель в Волго-Каспийском морском канале в Астраханской области

Следовавший в Иран сухогруз «Раша-1» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале в Астраханской области, сообщило ГУМЧС РФ по региону.

В региональном главке МЧС РФ по Астраханской области сообщили, что в 18.08 поступило сообщение о том, что на 170,8 километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (выход в Каспийское море) сел на мель сухогруз «Раша-1», передает РИА «Новости».

Судно следовало из Астрахани в иранский порт Амирабад. Судовой ход не нарушен. Организовано взаимодействие с администрацией морского порта Астрахань, Морспасслужбой, морским спасательным координационным центром.

Напомним, в сентябре минувшего года пролив Босфор заблокировало шедшее в Россию судно Viva Eclipse под флагом Панамы. Кроме того, 1 сентября 2022 года севший на мель нефтетанкер под флагом Сингапура заблокировал навигацию в Суэцком канале.

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