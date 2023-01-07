 

Мнение: Дозирование

07.01.2023, 21:40, Разное
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Польша вслед за Германией отказалась поставлять Украине танки Leopard 2. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Перед этим и Соединенные Штаты пока отказались рассматривать вопрос о передаче танков «Абрамс», несколько неуклюже обосновав это высоким весом танка.

Причина здесь на поверхности. Она цинична, но рациональна. Вооружать Украину, чтобы она в короткие сроки разгромила российскую армию, Запад совершенно не хочет. Для НАТО важен и результат, и процесс. Нужно гарантированное истощение России до состояния, когда она на несколько десятилетий не сможет представлять даже гипотетическую угрозу.

То, что перемалывание российской машины будет оплачиваться гибелью украинцев, Запад как раз беспокоит меньше всего. Напротив – всё складывается как нельзя лучше и удобнее. Чем плохо, когда два туземных племени истребляют друг друга, а белые люди только подбрасывают в костер точно отмеренные количества топлива?

Поэтому пока передавать вооружения, которые ускорят процесс, никто не станет. Зачем, если и так все идет по плану™?

Источник: Эль Мюрид


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