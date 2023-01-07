Десять простых причесок с пучком для любых случаев (например, с пробором посередине или со стреловидным рисунком сбоку)

Волосы – главное украшение женщины. Существует множество разных вариантов укладок для любых случаев – от голливудских волн до высокого конского хвоста и небрежной косы. Но если вы хотите выглядеть женственно и элегантно, то прическа с пучком – беспроигрышный вариант.

Пучок с пробором посередине

Чтобы сделать такую прическу, не потребуется много времени. Сначала нужно сделать ровный пробор посередине, а затем закрутить назад боковые пряди волос и собрать их в низкий пучок, закрепив пряди шпильками.

Низкий пучок

Такой вариант прически подходит для похода в офис или на учебу. Вы можете придать образу налет романтичности, откинув назад длинные пряди волос. Затем уложите и скрутите волосы, оставив спереди боковые пряди, которые подчеркнут черты лица.

Еще один вариант низкого пучка представлен на главном фото (третье фото). Чтобы сделать такую укладку, нужно заплести волосы в косу, а затем оформить прическу заколками. Чтобы отдельные пряди не торчали, воспользуйтесь муссом для укладки.

Укладка с челкой

Обладательницам челки подойдет высокий пучок. Такая прическа выглядит романтично и будет уместно смотреться на работе или на вечернем мероприятии. Главное, не забудьте красиво уложить челку.

Игривый образ

Устали от скучных причесок и хотите удивить окружающих? Тогда вам точно понравится идея прически с пучком на одной стороне.

Не закручивайте волосы полностью, оставьте концы, чтобы создать впечатление легкой незавершенности. А чтобы подчеркнуть скулы, оставьте впереди несколько прядей.

Пучок с узлом

Зачешите волосы назад в низкий хвост, затем разделите их пополам и туго скрутите каждую прядь. Оберните пряди, чтобы получился объемный пучок, и закрепите полученный результат шпильками.

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Для важных мероприятий

Такой изысканный пучок подойдет обладательницам длинных волос. Сначала надо скрутить волосы, начиная с середины, затем двигаться наружу к концам. Украсьте прическу цветами, чтобы сделать ее более очаровательной.

Олицетворение элегантности

Чтобы сделать такую прическу, заколите волосы в узел, а затем уложите их на затылке. Этот стиль подходит для всех возрастов.

Легкая небрежность

Вариант для легкой повседневной укладки волос.

Высокий пучок

Еще одна простая современная прическа – это классический высокий пучок. Этот стиль является одновременно олицетворением простоты и элегантности.

Зачешите волосы в конский хвост на макушке и закрепите его при помощи резинки. Затем закрутите пряди и закрепите их шпильками.