Мнение: Коллапс западного империализма, огораживание Запада и смена власти в Бразилии

1. Не всем в США нравится американская внешняя политика, направленная на сохранение всё более эфемерного мирового господства любой ценой (но за чужой счёт) (ссылка):



После поражения США и стран НАТО на Украине западный империализм ждет конец. С таким прогнозом в своем аккаунте в Twitter выступил американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

«Западный империализм рухнет, когда произойдет обвал доллара, США, НАТО и марионеточное нацистское правительство Украины потерпят решительное поражение на поле боя, а санкции Вашингтона отразятся против нас так сильно, что вся наша экономика потерпит коллапс», — предрек он.

Подобное стечение обстоятельств Янг назвал «идеальным штормом».

2. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):



…не они нас заперли в вольер, а сами заперлись в вольере и пытаются оттуда командовать остальным миром. Смотрится это довольно забавно, особенно когда европейцы оскорбляют Катар, Турцию или Китай. Казалось бы, должно хватить ума ссориться со всеми не одновременно, а с перерывом хотя бы 3–5 лет. Но не могут совладать с эмоциями. В результате мы чувствуем себя довольно уверенно, а Европа теряет партнеров одного за другим.

Западники пока что не замечают, что у США и Европы испорчены отношения не только с Россией, но и с прочими независимыми государствами. И отгораживается Запад не только от нас.

Так, например, США уже несколько лет ведут торговую войну с Китаем, устанавливая повышенные таможенные тарифы на китайские товары и вводя санкции против крупных китайских компаний. А теперь США начали закрываться уже и от приезжающих к ним китайцев (ссылка):

Американское правительство анонсировало вчера введение антиковидных мер против Китая (речь обо всех трёх его территориях, включая Гонконг и Макао): согласно решению администрации Байдена, прибывающие из КНР должны проходить тест на ковид — «во избежание распространения новых штаммов».

Есть основания допускать, что это только начало и последуют карантины или вообще запреты на въезд, причём вслед за США аналогичные (или более жёсткие) меры примут и страны-вассалы. Так, Bloomberg сообщает со ссылкой на итальянские источники, что почти у половины пассажиров, прибывших в Милан из Китая на двух рейсах, обнаружен ковид.

Данная новость интересна в контексте развития медийного сюжета «Китай и коронавирус». Напомним кратко содержание предыдущих серий: пока Пекин следовал политике «нулевого ковида», западные СМИ её именовали (справедливо) вредной для экономики. Когда против жёстких антиковидных мер пошли протесты — западные СМИ решительно их поддержали. Когда Китай достаточно резко ослабил антиковидные ограничения и анонсировал фактическое «открытие страны» в 2023 году — пошли публикации о 250 миллионах заболевших и о почти 40 миллионах ежедневно инфицируемых (это было четыре дня назад, так что сейчас, по этой схеме, болеют уже около трети китайцев).

3. В Бразилии поменялась власть – раньше правили правые, а теперь – левые. Впрочем, бразильских левых наши радикальные российские левые сочли бы скорее правыми, так как отказываться от здорового капитализма бразильцы не собираются.

Внешняя политика Бразилия и её отношения с Россией, возможно, тоже будут пересмотрены (ссылка):

Инаугурация Лулы да Силвы в Бразилии завершает левый поворот, который переживает Латинская Америка последние три года. На континенте почти не осталось правых у власти – во всех ключевых странах, включая Аргентину, Чили, Колумбию и теперь Бразилию – находятся у власти левые. <…>

Лула разворачивает Бразилию в сторону сотрудничества с Боливией, Кубой и Венесуэлой – с кем Больсонаро [предыдущий президент Бразилии] открыто конфликтовал. Именно Бразилия в 2019 году очень активно поддерживала попытку смены режима в Венесуэле – теперь же она, наоборот, может возобновить торговлю с Каракасом.

Новый президент наверняка попытается устроить новый раунд привлечения инвестиций из Китая — которые уже позволили ему 20 лет назад резко повысить уровень жизни в Бразилии. Китай на текущий момент является ключевым торговым партнёром Бразилии и сильно зависит от поставок местной сои.

Позитивно приход Лулы к власти восприняли и в Белом доме, где не любили Больсонаро за его близость к Трампу. Кроме того, Лула уже пообещал вывести взаимоотношения с Россией на новый уровень. Объём торговли между двумя странами быстро растёт и может достичь 9 миллиардов долларов в 2023 году – в особенности Бразилия заинтересована в поставках удобрений и топлива из России.

В начале нулевых Лула был известен своим умением усидеть на всех стульях сразу. Он одновременно имел тёплые отношения с администрацией Буша-младшего, был личным другом Уго Чавеса и торговал в обход санкций с Ираном. Теперь ему вновь предстоит показать чудеса многовекторности – хоть это и осложняется тем, что пространство для манёвра нынче сильно меньше, чем было 20 лет назад.

Здесь следует сделать уточнение: 20 лет назад Лула да Силва ещё не успел посидеть в тюрьме, куда его по ложным обвинениям в коррупции засадило правительство президента Мишеля Темера, пришедшее к власти при поддержке Демократической партией США. При Болсонару, который дружил скорее с Трампом и республиканцами, Лулу да Силва выпустили и все обвинения сняли.

У власти в США сейчас демократы. Я сомневаюсь, что президент Бразилии будет дружить с демократами, которые, во-первых, засадили его в тюрьму, а во-вторых, знамениты своим хроническим неумением исполнять договорённости.