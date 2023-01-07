 

Рождество по-взрослому: военный обозреватель Рожин об успехе ЧВК «Вагнер» в Подгородном

07.01.2023, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Военный обозреватель Борис Рожин в своем Telegram-канале отреагировал на освобождение «вагнеровцами» населенного пункта Подгородное северо-восточнее Бахмута.

Эксперт отметил, что данное событие произошло несмотря на рождественское прекращение огня, которое актуально только для других подразделений РФ.

ВСУ ожесточенно сопротивляются в боях за Бахмут, сражаясь за каждый дом. В последнее время здесь проявляет повышенную активность и украинская авиация. Применяется в том числе и химическое оружие.

В случае потери города противник будет вынужден отойти на резервную линию обороны, выстроенную вплотную к Славянску и Краматорску. Однако Генштаб ВСУ не намерен отступать. Для удержания стратегических рубежей Киев постоянно бросает в бой свежие части, выводя на переформирование небоеспособные.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05.22 / Сербия согласовала с Россией поставки газа на три года

14.03.22 / Комбинации цифр, которые вы можете неожиданно замечать повсюду: число 888 – ангел стучится в ваши двери

30.11.22 / Россия перенесла переговоры по СНВ из-за планов США поставить Украине дальнобойное оружие

16.02.21 / Оливия Уайлд рассказала о своем бойфренде Гарри Стайлсе: “Каждый день поражал талантом”

10.03.22 / КамАЗ теснят к обочине

01.08.22 / DWN – РФ и Китай дедолларизируют мир с помощью единой валюты БРИКС

19.01.21 / Во всем виновата арматура: почему в России стремительно выросли цены на жилье

02.09.21 / Владимир Мединский рассказал, почему термины “Северная война” и “Семилетняя война” равноправны

24.01.22 / Мнение: Как Польша победила “Газпром”

18.12.21 / Мнение: Дед Мороз в ЦАР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика