Экс-мэр Днепропетровска Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских ВДВ Василию Маргелову

В Днепропетровске планируют снести памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову, сообщил бывший мэр города Борис Филатов.

По его словам, памятник предложат забрать днепровским десантникам, по инициативе которых он и был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины. В том же году монумент, созданный на деньги горожан и спонсоров, был установлен на набережной Днепра, передает РИА «Новости».

Маргелов – советский военачальник, командующий воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, генерал армии, Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии СССР, кандидат военных наук. В честь него этот род войск называли «войска дяди Васи».

Ранее сообщалось, что в Харькове снесли памятник председателю Совета Министров СССР, дважды Герою Социалистического Труда Николаю Тихонову.

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