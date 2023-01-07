 

Турецкий лидер Эрдоган заявил, что Греции надо отказаться от «антитурецких» планов в Эгейском море

07.01.2023, 20:52, Новости дня
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Греции необходимо отказаться от «антитурецких» планов в Эгейском море, у Анкары нет цели «нанести удар по Афинам» ракетами, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган на открытии ряда объектов в южнотурецкой провинции Анталья.

Эрдоган отметил, что Греция должна отказаться от попыток ущемления прав и интересов Турции в регионе, в том числе в Эгейском море. «До тех пор, пока нам не причиняется ущерба, мы не причиним вреда», – добавил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Комментируя сообщения греческих СМИ об угрозе от турецких ракет «Тайфун», турецкий лидер напомнил, что в ходе последних испытаний ракеты этой модификации точно поразили цель на расстоянии в 561 километр.

«Греческие СМИ начали с беспокойством писать о радиусе действия «Тайфуна», утверждая, что Анкара может нанести удар по Афинам. У нас нет подобной цели! Ответные шаги могут последовать лишь в случае угрозы интересам Турции», – подчеркнул Эрдоган.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило о переброске Грецией бронетехники на острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос) в Эгейском море, которые имеют статус демилитаризованных. Об этом же «инциденте» говорил и Эрдоган, отметив, что Афины «заплатят высокую цену», если будут и далее «провоцировать турецких военных».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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