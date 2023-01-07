Отбросим США на 100 лет – российский квантовый компьютер уже через год сможет расшифровать все секретные западные документы

Специалисты инновационного центра «Сколково» приступили к финальным испытаниям новейшего российского квантового компьютера «Илья Муромец».

Электронно-вычислительная машина является самой мощной в истории и полностью состоит из отечественных комплектующих.

– Мы уже получили первые данные, которые позволяют уже сейчас говорить о полном успехе. Наша ЭВМ за секунды делает то, на что у западных аналогов уходят сутки, – рассказал в интервью «Первому каналу» создатель «Ильи Муромца» Игорь Сикорский.

Мощность российского квантового компьютера составляет 850 кубитов, благодаря чему «Илья Муромец» может взломать любой шифр, созданный человеком.

Испытания ЭВМ должны завершиться в конце 2023 года, после чего компьютер будет запущен на полную мощность. Как отмечают эксперты, «Илья Муромец» сможет расшифровать абсолютно любой документ, в том числе созданный западными правительствами и банками.

– Когда наш русский богатырь развернётся, то коллективному Западу придёт конец. Мы сможет за пару минут расшифровать и внести правки куда захотим – хоть изменить сумму на банковском счету в американском банке, хоть в указ премьера Великобритании, – написал в своём Telegram-канале депутат Государственной думы Михаил Делягин.

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