 

СМИ: Зеленский лишил гражданства 13 священников канонической УПЦ

07.01.2023, 19:30, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о приостановлении гражданства 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщили местные СМИ.

Украинское издание «Lb.ua» пишет, что Владимир Зеленский указом № 898/2022 от 28 декабря 2022 приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП. Как часто бывает в таких случаях, указ не обнародуется официально, поскольку содержит персональную информацию. Но по информации источников Lb.ua, речь идет о приостановлении гражданства 13 представителей УПЦ, передает РИА «Новости».

Уточняется, что, в частности, речь идет о митрополите Тульчинском и Брацлавском Ионафане, которого служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

Lb.ua сообщило, что он является владельцем российского паспорта, также – викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергия, который является к Ионафану очень близким человеком.

В субботу глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский сообщил, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) может продолжить проводить службы в храмах Киево-Печерской лавры, доступ в которые был закрыт для канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, чтобы сохранить православие в Украине в нынешних условиях в стране придется идти на жертвы.

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее заявил, что захват Киево-Печерской лавры раскольничьей «Православной церковью Украины» с помощью киевского режима обернется новыми захватами церквей, грабежеми и насилием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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