Захарова назвала «сатанизмом» решение Зеленского в отношении УПЦ

Решение президента Украины Владимира Зеленского приостановить гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является «сатанизмом», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о приостановлении гражданства 13 священников канонической УПЦ.

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