Захарова назвала «сатанизмом» решение Зеленского в отношении УПЦ
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Решение президента Украины Владимира Зеленского приостановить гражданство 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ) является «сатанизмом», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«И это в православное Рождество! Сатанизм как он есть», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ о приостановлении гражданства 13 священников канонической УПЦ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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