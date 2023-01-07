Украина ввела санкции против Петросяна, Лолиты, Тимощука и еще 117 человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении артиста Евгения Петросяна, певицы Лолиты Милявской, футболиста Анатолия Тимощука и еще 117 человек.

Текст документа опубликован на сайте офиса главы государства.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: <…> ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – говорится в тексте указа президента Украины, передает ТАСС.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

В частности, под санкциями оказались такие музыканты, как Ирина Аллегрова, Василий Вакуленко (Баста), Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Пелагея (Телегина), Стас Пьеха, Анита Цой и Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская.

Кроме того, ограничительные меры затронули оперную певицу Анну Нетребко, актеров Дмитрия Дюжева и Дмитрия Харатьяна, кинорежиссера Никиту Михалкова, юмориста Евгения Петросяна, телеведущего Леонида Якубовича, шоумена Михаила Галустяна, гендиректора информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, философа Александра Дугина, политологов Тимофея Бордачева, Федора Лукьянова и Дмитрия Тренина, декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, артиста балета Владислава Лантратова.

Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и тренер петербургского «Зенита», бывший футболист Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук.

Ранее Зеленский ввел санкции против украинских певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.

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