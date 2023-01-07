Sabah: Готовивших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь боевиков задержали

Полиция Турции задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России), планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщили местные СМИ.

Газета Sabah пишет, что двое подозреваемых – граждане Узбекистана и Таджикистана – пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля, передает РИА «Новости».

Одного из задержанных, эксперта по взрывчатке, поместили под стражу, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации.

Отмечается, что боевики получали инструкции от ИГ в Афганистане и планировали «кровавый» теракт с использованием взрывчатки.

Ранее сообщалось, что иностранца, который предположительно причастен к ИГ, задержали в Стамбуле.

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