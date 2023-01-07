 

Sabah: Готовивших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь боевиков задержали

07.01.2023, 18:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция Турции задержала двоих предполагаемых членов террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в России), планировавших теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщили местные СМИ.

Газета Sabah пишет, что двое подозреваемых – граждане Узбекистана и Таджикистана – пытались за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря уехать от следивших за ними полицейских в стамбульском районе Башакшехир, но тем удалось прострелить колеса автомобиля, передает РИА «Новости».

Одного из задержанных, эксперта по взрывчатке, поместили под стражу, в отношении гражданина Узбекистана начата процедура депортации.

Отмечается, что боевики получали инструкции от ИГ в Афганистане и планировали «кровавый» теракт с использованием взрывчатки.

Ранее сообщалось, что иностранца, который предположительно причастен к ИГ, задержали в Стамбуле.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.20 / Назван размер мирового долга к концу 2020 года

15.06.21 / Команда Вакарчука прокомментировала слухи о его новом романе и сообщила, с какой женщиной на самом деле он был во Львове

15.03.22 / Между риском психических расстройств и полом существует связь

20.04.21 / Продажи китайских автомобилей в РФ выросли на 88%

31.01.21 / Россиянин досрочно победил в зачете Кубка мира в лыжной акробатике

24.11.21 / Ученый с Аляски предложил новый метод поиска мест падения древних метеоритов

16.08.21 / “Ситуация превратилась в хаос”. В аэропорту Кабула отменили коммерческие рейсы, у взлетной полосы – толпы желающих улететь. Видео

21.08.21 / Путин и Эрдоган обменялись соболезнованиями в связи с крушением Бе-200

10.07.21 / Тихановская: Да, окно возможностей в Беларуси небольшое

25.02.21 / “Сосиски”, “Где унитаз?”. Каменских без макияжа показала свое утро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика