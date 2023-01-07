Премьер Польши заявил об отсутствии планов поставлять Украине танки Leopard
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Польша не будет поставлять на Украину танки Leopard, об этом сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать», – передает РИА «Новости» слова Моравецкого.
Ранее издание Wall Street Journal сообщало о планах Польши поставлять Киеву танки Leopard 2.
Весной Варшава отдала Украине несколько сотен танков Т-72, а также закупила в США 250 и 180 танков Abrams. Сейчас Польша имеет 126 танков Leopard 2A4 и 105 танков Leopard 2A5.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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