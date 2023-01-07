 

Премьер Польши заявил о начале получения денег от ЕС и США за переданное Украине оружие

07.01.2023, 18:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Польша начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное Украине, сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Часть денег из американских и европейских фондов начинает поступать в Польшу», – передает РИА «Новости» слова Моравецкого.

Ранее власти Польши отчитались о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. Отмечается, что республика потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.

Также он опроверг сообщение СМИ о том, что Польша планирует передать Киеву танки Leopard.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07.20 / В Украине коронавирусом заразились еще более 900 человек

21.09.20 / Названы необходимые для победы в конкурсе «Лидеры России. Политика» качества участников

29.01.21 / Безработный и бездомный — Business Insider обнаружил, что Пенсу негде жить

04.09.20 / Ученые создали «калькулятор смерти»

19.11.22 / Шольц предостерег от эскалации конфликта в Украине

30.06.20 / Актер Михайлов назвал важные для себя статьи обновленной Конституции

23.12.20 / Задержаны обманувшие 500 пенсионеров в Москве мошенники

17.05.21 / Эксперт рассказал о рисках при использовании нового сервиса снятия денег с банковских карт

28.10.20 / Трамп заявил об отсутствии в США свободы прессы

17.06.22 / Посол в Вашингтоне указал на готовность России работать над улучшением ситуации с продовольствием в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика