Премьер Польши заявил о начале получения денег от ЕС и США за переданное Украине оружие
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Польша начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное Украине, сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Часть денег из американских и европейских фондов начинает поступать в Польшу», – передает РИА «Новости» слова Моравецкого.
Ранее власти Польши отчитались о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. Отмечается, что республика потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.
Также он опроверг сообщение СМИ о том, что Польша планирует передать Киеву танки Leopard.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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