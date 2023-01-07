Премьер Польши заявил о начале получения денег от ЕС и США за переданное Украине оружие

Польша начала получать деньги из фондов ЕС и США за вооружение, переданное Украине, сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Часть денег из американских и европейских фондов начинает поступать в Польшу», – передает РИА «Новости» слова Моравецкого.

Ранее власти Польши отчитались о поставках на Украину танков, самоходных гаубиц, ПЗРК, дронов, боеприпасов, запчастей для самолетов и другой военной техники. Отмечается, что республика потратила на поставки вооружения Украине около 1% своего ВВП.

Также он опроверг сообщение СМИ о том, что Польша планирует передать Киеву танки Leopard.

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