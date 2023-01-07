 

Жених – Личное мнение

07.01.2023, 17:40, Разное
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Голенька Бузова прямо из-за стола поделилась с аудиторией огромной радостью. Вслед за Волочковой, исполнительница хитов шёпотом объявила, что в этом году тоже собралась замуж.


Фото: Соцсети

«Я буду путешествовать, куплю квартиру, и я… в этом году… ВЫЙДУ ЗАМУЖ!»

Кто же счастливый избранник гОленьки?

А его нет. В этом году ему только предстоит узнать, что он избранный. Живёт себе человек спокойно и не знает, что приготовила ему судьба в этом году.

Куда там Самойловой и Джигану до торжества любви, которое закатит Бузова! Думаю, даже Аффлек отделался мелким испугом, в сравнении с тем, что ждёт жениха.

Сначала Бузова ещё немного попутешествует. Затем всё-таки купит квартиру. И вот тут пойдёт замуж.

Нет, лично я желаю гОленьке семейного счастья. Такого же сильного, как было с Тарасовым, но чтобы закончилось хорошо. Главное теперь, правильно выбрать счастливчика.

Думала-думала, перевспоминала всех Олегов Волочковой, а потом озарило! Голенька может выйти замуж за Богомолова.

Во-первых, Константин скоро освободится. Во-вторых, Бузова намного краше Собчак. В-третьих, сам Богомолов — персона эпатажная, а значит и жена у него должна быть яркой. В-четвёртых, от Бузовой к Константину придут поклонники, а театр режиссёра ещё сильнее улучшит свои финансовые показатели. В-пятых, гОленька часто мотается по гастролям, а Константин любит побыть в одиночестве.

По-моему, идеальная пара. Бузокостики — я и хэштег придумала.

Как вам, одобряете?

Источник: Лена Миро


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