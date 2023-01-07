 

Голубьи и докторини: опубликованы новые правила русского языка

07.01.2023, 17:33, Разное
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Институт русского языка им. Пушкина опубликовал новые
правила орфографии, в которых были изменены привычные написания отдельных слов.
Некоторые слова изменили тип склонения, а феминитивы признаны обязательными к
употреблению во всех случаях.

Необходимость реформы русского языка активно обсуждалась с
2013 года, рассказывает авторка нового словаря, академикесса Тамара
Петрушевская. Учёная пояснила, что сложилась ситуация, в которой для некоторых слов
(поэтесса, певица, актриса) феминитивы широко используются, а для других (авторка,
академикесса, докториня) – считаются маргинальным коверканьем языка.

В новой
редакции правил в этом споре поставлена точка: феминитивы теперь необходимо
использовать всякий раз, когда речь идёт о профессии или звании женщины. Новые
правила образования феминитивов будут включены в вопросы ЕГЭ уже в этом году.

Также были изменены некоторые привычные нам склонения слов.
Так, вместо «стая голубей, дикие голуби» необходимо говорить «стая голубьёв,
дикие голубьи», по аналогии с тем, как склоняется слово «воробьи». Также слово «какао»
определено в мужской род, употребление его в среднем роде считается устаревшим
и не рекомендуется. Новые правила делают необязательным использование
мягкого и твёрдого знака – нормативными станут такие
слова, как «подезд», «пянка», «молберт». Произношение остаётся
таким, как было раньше.

Преподавание новых правил русского языка в школах начнётся сразу
после окончания зимних каникул.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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