Голубьи и докторини: опубликованы новые правила русского языка

Институт русского языка им. Пушкина опубликовал новые

правила орфографии, в которых были изменены привычные написания отдельных слов.

Некоторые слова изменили тип склонения, а феминитивы признаны обязательными к

употреблению во всех случаях.

Необходимость реформы русского языка активно обсуждалась с

2013 года, рассказывает авторка нового словаря, академикесса Тамара

Петрушевская. Учёная пояснила, что сложилась ситуация, в которой для некоторых слов

(поэтесса, певица, актриса) феминитивы широко используются, а для других (авторка,

академикесса, докториня) – считаются маргинальным коверканьем языка.

В новой

редакции правил в этом споре поставлена точка: феминитивы теперь необходимо

использовать всякий раз, когда речь идёт о профессии или звании женщины. Новые

правила образования феминитивов будут включены в вопросы ЕГЭ уже в этом году.

Также были изменены некоторые привычные нам склонения слов.

Так, вместо «стая голубей, дикие голуби» необходимо говорить «стая голубьёв,

дикие голубьи», по аналогии с тем, как склоняется слово «воробьи». Также слово «какао»

определено в мужской род, употребление его в среднем роде считается устаревшим

и не рекомендуется. Новые правила делают необязательным использование

мягкого и твёрдого знака – нормативными станут такие

слова, как «подезд», «пянка», «молберт». Произношение остаётся

таким, как было раньше.

Преподавание новых правил русского языка в школах начнётся сразу

после окончания зимних каникул.

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