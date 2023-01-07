 

Глава украинского госоргана допустил продолжение службы ПЦУ в Киево-Печерской лавре

07.01.2023, 16:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) может продолжить проводить службы в храмах Киево-Печерской лавры, доступ в которые был закрыт для канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский перед службой в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Еленский отметил, что лавра принадлежит государству, и государство дает возможность служить в ней, это его выбор, это его решение. По его словам, это далеко не в последний раз, когда ПЦУ будет служить в соборах Лавры, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Лига».

Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний в субботу провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В соборе на службе было много политиков, в том числе спикер Рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство культурного заповедника отказалось продлить с ней договоры пользования, и с 1 января 2023 года для ее священнослужителей оказался закрыт доступ в эти два храма.

В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, чтобы сохранить православие в Украине в нынешних условиях в стране придется идти на жертвы.

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее заявил, что захват Киево-Печерской лавры раскольничьей «Православной церковью Украины» с помощью киевского режима обернется новыми захватами церквей, грабежеми и насилием.

Ранее глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киево-Печерская будет принадлежать ПЦУ, а позже в организации разрешили провести службу 7 января, но на входе проверяли документы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11.20 / Дочь Назарбаева оказалась владелицей дома Шерлока Холмса на Бейкер-стрит

05.02.22 / При сходе лавины в австрийском Тироле погибли четыре человека

30.07.20 / Times – Google продлил удалёнку для сотрудников на год

07.05.21 / Путин призвал создать мобильные пункты вакцинации в СНТ и на дачах

30.01.22 / Смольный прячет проблемы судостроения за официозом и совещаниями

27.09.21 / “Решил отшлепать?”, “Настя стала очень вульгарная”. Каменских в бикини страстно оттопырила перед Потапом пятую точку

11.07.20 / Мнения: Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

18.10.21 / В Минздраве готовят перечень противопоказаний к COVID-вакцинации

27.06.21 / В Украине за сутки подтвердили 450 новых случаев COVID-19

09.07.20 / Фургал, Жириновский, Кремль и криминал 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика