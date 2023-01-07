Telegraph: Заявления Гарри о королевской семье могли навредить здоровью Елизаветы II
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Частые «нападки» британского принца Гарри на королевскую семью могли отразиться на здоровье скончавшейся королевы Елизаветы II, информирует газета Telegraph со ссылкой на источники, близкие к покойному монарху.
По его словам, это могло оказать влияние, особенно, после смерти супруга королевы принца Филиппа.
«На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете.
Еще один источник заявил, что «абсолютно» не сомневается в том, что обвинения со стороны принца и его супруги Меган Маркл в адрес семьи повлияли на здоровье Елизаветы II.
Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет