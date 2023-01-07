 

Telegraph: Заявления Гарри о королевской семье могли навредить здоровью Елизаветы II

07.01.2023, 16:40, Новости дня
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Частые «нападки» британского принца Гарри на королевскую семью могли отразиться на здоровье скончавшейся королевы Елизаветы II, информирует газета Telegraph со ссылкой на источники, близкие к покойному монарху.

По его словам, это могло оказать влияние, особенно, после смерти супруга королевы принца Филиппа.  

«На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете.

Еще один источник заявил, что «абсолютно» не сомневается в том, что обвинения со стороны принца и его супруги Меган Маркл в адрес семьи повлияли на здоровье Елизаветы II.

Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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