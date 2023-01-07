Telegraph: Заявления Гарри о королевской семье могли навредить здоровью Елизаветы II

Частые «нападки» британского принца Гарри на королевскую семью могли отразиться на здоровье скончавшейся королевы Елизаветы II, информирует газета Telegraph со ссылкой на источники, близкие к покойному монарху.

По его словам, это могло оказать влияние, особенно, после смерти супруга королевы принца Филиппа.

«На таком этапе жизни и правления человеку просто не нужно это вдобавок ко всему остальному», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете.

Еще один источник заявил, что «абсолютно» не сомневается в том, что обвинения со стороны принца и его супруги Меган Маркл в адрес семьи повлияли на здоровье Елизаветы II.

Напомним, 8 сентября королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

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